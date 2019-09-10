الجرس ضرب.. تعرف على استعدادات بدء الدراسة في كفر الشيخ

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لاستقبال رياض الأطفال ، والصف الأول والثاني الابتدائي، في ظل انعقاد دائم لغرفة العمليات برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.





وستبدأ الدراسة صباح الغد في 728 مدرسة منها 580 مدرسة بها قاعات رياض أطفال وعدد التلاميذ بالصف الأول والثاني الابتدائي، 175 ألفًا و518 تلميذًا وتلميذه، وعدد الأطفال في القاعات لا يزيد على 45 طفلًا وهناك قاعات يقل عدد الأطفال بها.





وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المديرية والإدارات والمدارس، استعدت للعام الدراسي الجديد، وأنها عقدت عدة اجتماعات مع جميع مدراء المراحل ومديري الإدارات التعليمية ،إضافة للجولات الميدانية بالمدارس، إضافة لانطلاق الأتوبيس الطائر بجولات مفاجئة على الإدارات التعليمية والمدارس ومعالجة السلبيات قبل بدء العام الدراسي.





وأضافت وكيل الوزارة أنها تابعت وصول الكتب للمدارس لبدء تسليمها للتلاميذ كما تابعت كافة الاستعدادات والتجهيزات خاصة أنه الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ افتتح 36 مدرسة ما بين مدارس جديدة وفصول ملحقة بمدارس قائمة، وسيتم افتتاح عدد آخر من المدارس؛ لتحفيض الكثافة في الفصول.



