طريقة عمل الفراخ فى الفرن بعد سلقها .. وصفات متنوعة ولذيذة .. بالصور

تعد طريقة عمل الفراخ فى الفرن بعد سلقها من أفضل الطرق الصحية لطهى الفراخ فهى تجمع بين المذاق المميز وفى نفس الوقت تحتفظ بالعناصر الغذائية المفيدة بها التى تساهم فى الحفاظ على صحة الجسم ونمو أفضل للاطفال، ولكن للأسف لاتعرف الكثير من النساء طريقة عمل الفراخ فى الفرن بعد سلقها بمذاق شهى .



نقدم لكم طريقة عمل الفراخ فى الفرن بعد سلقها بـ 4 وصفات مميزة للـ فراخ بمذاق شهى وقيمة غذائية عالية .



طريقة عمل الفراخ فى الفرن بعد سلقها للشيف شربينى

مقادير الفراخ فى الفرن بعد سلقها :

فراخ

قوانص

كبدة

زبيب

فريك

بصل

ثوم

كزبرة خضراء

زعتر

مرقة

بهارات جوزة الطيب

ملح – فلفل قرفة زبدة

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بعد سلقها :

* في حلة على النار ضعي ماء مع زعتر طازج وشرائح بصل وخل وملح ثم ضعي القوانص والقلوب أولا واتركيها لتغلي ثم اضيفي الكبدة

* في طاسة على النار ضعي زبدة مع بصل وثوم مفرومين وقلبيهم ثم اضيفي الفريك المنقوع في الماء

* اضيفي قليل من الماء وغطيها واتركيها واضيفي التوابل والبهارات.

* في طاسة اخرى ضعي زبده مع بصل وثوم مفرومين وزعتر قطعي القووانص بعد تصفيتها من الماء واضيفيها مع قليل من القرفة الناعمة ومرقة الدجاج وملح وفلفل

* ضيفي الفريك والكبدة والقوانص واخلطيهم جيدا

* تبلي الدجاج بالملح وافصلي جلدها عن لحمها ثم احشيها بالخليط وتبليها وضعيها في صينية فرن فوق شرائح من البصل وادخليها فرن ساخن حتى تنضج .



طريقة عمل فراخ فى الفرن بعد سلقها لنجلاء الشرشابى

مقادير الفراخ فى الفرن :

فرخة مخلية سليمة

ربع كيلو لحم بقري

نصف كوب بسلة مسلوقة

نصف كوب جزر مبشور

كوب بطاطس مبشورة

بصلة كبيرة مبشورة

فلفل اخضر

ملح

2 زبدة

نصف ليمونة

فلفل

قرفة

زنجبيل

حبهان



طريقة عمل الفراخ فى الفرن بعد سلقها :

* تغسل الدجاجة جيدا و تتبل بالملح و الفلفل و الليمون و تشوح البصلة

* نضع اللحم و الفلفل الأخضر و يقلب ثم نضع باقى الخضار و يقلب و يتبل حتى نصف سوا ثم نحشى الفراخ و تلف مثل الرول على ورق المونيوم.

* يغلق عليها جيدا ثم تسلق و بعد ذلك تحمر فى الفرن تترك حتى تبرد تماما ثم تقطع وتوضع فى طبق التقديم .



طريقة عمل الفراخ فى الفرن بعد سلقها

مقادير فراخ فى الفرن بعد سلقها:

فراخ

ثوم

كزبرة خضراء

زعتر

مرقة

فريك

مكسرات

بصل

كبدة

زبيب

بهارات

جوزة الطيب

قرفة

زيت عباد الشمس

ملح

فلفل أسود

جزر

كرفس

ورق لورا

حبهان



طريقة عمل فراخ فى الفرن بعد سلقها :

* اسلقي الكبدة في حلة بها ماء وخل وقطعي البصل مكعبات صغيرة وافرمي الثوم.

* ضعي البصل المقطع والثوم المفروم ومكعب مرقة في طاسة بها زيت على النار واتركيها حتى تحمر.

* ضيفي زعتر مفروم وكزبرة خضراء مفرومة ثم ضيفي الكبدة المسلوقة والفريك المنقوع والمصفى وقلبيه جيدا.

* ضيفي المكسرات والزبيب وقليل من الماء واتركيه قليلا على النار واحرصى على الاستمرار فى التقليب .

* ضيفي البهارات وجوزة الطيب والملح والفلفل والقرفة وارفعي الخيط عن النار واتركيه ليبرد قليلا

* تبلي الفراخ بالملح والفلفل ثم احشيها بالخليط وضعيها في حلة بها ماء مع بصل وجزر وكرفس وورق لورا وحبهان وملح وفلفل واتركيها حتى تمام النضخ .

* ضعي الفراخ في الفرن بعد سلقها بدرجة حرارة ساخنة حتى تصل لدرجة الاحمرار ثم نطفأ النار وتقدم باردة .



طريقة عمل الفراخ فى الفرن بعد السلق لنجلاء الشرشابى .

مقادير الفراخ فى الفرن بعد السلق :

فرخة سليمة

نصف كيلو فريك

1 بصلة مبشورة

1 بصلة

2 ملعقة سمنه

حبهان

ملح وفلفل



طريقة عمل فراخ فى الفرن بعد السلق :

* فى طاسة على النار قومى بتحمير البصلة فى السمن ثم ضعى الفريك المنقوع ثم تبلى الدجاجة بالملح و الفلفل و احشي الفراخ بالفريك ولكن دون امتلائها بالكامل حتى لاتنفجر وتتمزق عند السلق.

* قومى بسلق الفراخ فى ماء مغلى به حبهان و بصلة و ملح و فلفل ثم اتركيها حتى الوصول الى النضج.

* ضعى باقى الفريك فى صينية عليها الدجاج المسلوق وعليها ملعقة سمن و كوب من الشوربة و ضعيها فى الفرن حتى احمرار الفراخ و اضيفي الفريك، وتقدم ساخنة.