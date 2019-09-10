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برلمان

وفد خطة النواب يزور الولايات المتحدة لتعزيز الحوكمة فى القطاعين العام والخاص

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:28 م
وفد خطة البرلمان
وفد خطة البرلمان في الولايات المتحدة
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
واصل وفد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والذي يقوم بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية ويرافقه فيها عدد من قيادات وزارة المالية والتخطيط اجتماعاته.

واجتمع الوفد البرلمانى بالمائدة المستديرة فى شركة بدائل التنمية العالمية (DAI)، لمناقشة الخبرات والعمليات اللازمة لوضع جدول أعمال يتصدى للفساد ويشجع إمكانية المساءلة ويعزز الحوكمة الرشيدة فى القطاعين العام والخاص، ووضع آليات مبتكرة للتنمية من خلال جدول أعمال شامل وتحدث في اللقاء الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة والقى نظرة عامة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية وكذلك عن التجربة المصرية في تنفيذ موازنة البرامج والأداء ورؤية مصر المحدثة ٢٠٣٠.

كما تناول اللقاء أيضا نظرة عامة على برامج شركة بدائل التنمية العالمية فى جميع أنحاء العالم التى تعمل من خلالها مع الحكومات المستضيفة على تطوير القدرات المؤسسية وزيادة الشفافية وإمكانية المساءلة وتحسين الإدارة المالية العامة، مع التركيز على وضع الموازنة وإدارة النفقات، وتم خلال اللقاء مناقشة الاعتبارات التي يجب أن تراعي عند انشاء مكاتب الموازنة البرلمانية والحديث حول تجربة إنشاء مكتب موازنة الكونجرس الأمريكي.

يرأس الوفد المصرى الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، ويُشارك فيه وكيلا اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالى ومحمد الشهاوى وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
وفد خطة النواب يزور الولايات المتحدة لتعزيز الحوكمة فى القطاعين العام والخاص
وفد خطة النواب يزور الولايات المتحدة لتعزيز الحوكمة فى القطاعين العام والخاص

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