رسالة هند صبري لـ يسرا بعد الاحتفال بـ 50 عاما من مسيرتها الفنية

حرصت الفنانة هند صبري، على توجيه رسالة إلى الفنانة يسرا بمناسبة احتفاء مهرجان الجونة بـ ٥٠ سنة من مسيرة يسرا الفنية".

وكتبت هند صبري عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "٥٠ سنة من الإبداع، الأناقة والنجاح اللي مابيخلصش، بحبك وبفتخر بيكي دايمًا".

٥٠ سنة يسرا

وفي جلسة حوارية بعنوان "50 سنة يسرا"، أدارها محمد عمر من "ميتا"، احتفى جمهور مهرجان الجونة في دورته الثامنة بمسيرة الفنانة الكبيرة يسرا، التي امتدت لنصف قرن من الإبداع والعطاء الفني، بحضور الناقد طارق الشناوي، هالة صدقي، أحمد مالك، أشرف عبد الباقي، هاني رمزي، عمرو جمال، حسن أبو الروس، ليلى علوي، إلهام شاهين، و المخرج هاني خليفة.

بدأت يسرا اللقاء بتحية عفوية من القلب قائلة: "بحبكم أوي وبكبر بيكم"، ليضيف بعدها محمد عمر بابتسامة صادقة أنه لم يشعر بالشرف والفخر الكبير في أي لحظة مثل تلك التي جمعته بيسرا. وأوضح أن مهمة الاحتفال بها لم تكن سهلة، قائلاً إنه منذ ستة أشهر في رمضان، كان في بيتها.

وقال لها: "انتي عارفة إنك كمّلتِ خمسين سنة؟"، فأجابته مازحة: "يعمّر بيتك!"، وكانت تظن أنه يقصد عمرها، لا خمسين عامًا من الفن، لتعقبه يسرا بالشكر على مبادرته، وبيّنت أن عملية التحضير للمعرض استغرقت وقت كبير من البحث في نحو ستين حقيبة عن فساتين أيقونية إلى رؤية محطات حياتها كلها مجتمعة. كما عبّرت عن فخرها بخمسين عامًا من الفن واعترافها بأن حب الجمهور كان الدافع الأهم.