هنادي مهنا بإطلالة باربي تخطف الأنظار في خامس أيام مهرجان الجونة

تألقت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث ظهرت بفستان وردي جذاب، مستوحى من أسلوب "باربي"، خطف أنظار الحضور وعدسات المصورين.

وتميّزت إطلالة هنادي بالأنوثة والرقي، مع لمسات جمالية ناعمة وتسريحة شعر بسيطة زادت من جاذبيتها، ما جعلها واحدة من أكثر الإطلالات تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا اليوم من المهرجان.

وعبّر جمهور السوشيال ميديا عن إعجابهم بإطلالتها، مؤكدين أنها من أنجح إطلالاتها في المهرجانات الفنية، خاصة وأنها جمعت بين الجرأة والنعومة بطريقة متوازنة.

ويُعد ظهور هنادي مهنا جزءًا من حضور قوي لعدد من النجمات الشابات في دورة هذا العام من مهرجان الجونة، واللاتي حرصن على التعبير عن ذوقهن الشخصي والجرأة في اختيار الأزياء.

الجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يواصل فعالياته بحضور لافت من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، إلى جانب العروض السينمائية والندوات التي تناقش قضايا الفن والإبداع وصناعة السينما.