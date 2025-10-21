قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء كندا يتعهد باعتقال نتنياهو إذا وصل بلاده
تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة
تسارع مذهل.. مازيراتي MC20 بقوة 640 حصانًا ولقب جديد
خالد الغندور يكشف عن بند يمنع حسام عبدالمجيد من اللعب للأهلي
أول فنانة حامل على الريد كاربت.. ثراء جبيل تتصدر ترند جوجل
مي عبدالحميد ترد على شائعات الواسطة في شقق الإسكان الاجتماعي
أمريكا.. الحزب الجمهوري يعلن فشل محاولة جديدة لإقرار الميزانية الحكومية
منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
بطاقتي الصفراء السبب.. حمادة أنور يعتذر عن الإخفاق في مونديال الشباب
الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هنادي مهنا بإطلالة باربي تخطف الأنظار في خامس أيام مهرجان الجونة

هنادي مهنا
هنادي مهنا
أوركيد سامي

تألقت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث ظهرت بفستان وردي جذاب، مستوحى من أسلوب "باربي"، خطف أنظار الحضور وعدسات المصورين.

وتميّزت إطلالة هنادي بالأنوثة والرقي، مع لمسات جمالية ناعمة وتسريحة شعر بسيطة زادت من جاذبيتها، ما جعلها واحدة من أكثر الإطلالات تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا اليوم من المهرجان.

وعبّر جمهور السوشيال ميديا عن إعجابهم بإطلالتها، مؤكدين أنها من أنجح إطلالاتها في المهرجانات الفنية، خاصة وأنها جمعت بين الجرأة والنعومة بطريقة متوازنة.

ويُعد ظهور هنادي مهنا جزءًا من حضور قوي لعدد من النجمات الشابات في دورة هذا العام من مهرجان الجونة، واللاتي حرصن على التعبير عن ذوقهن الشخصي والجرأة في اختيار الأزياء.

الجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يواصل فعالياته بحضور لافت من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، إلى جانب العروض السينمائية والندوات التي تناقش قضايا الفن والإبداع وصناعة السينما.

