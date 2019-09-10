ريال مدريد يترقب.. نيمار يقترب من الرحيل عن باريس سان جيرمان

كشفت تقارير عالمية عن إمكانية رحيل نيمار دي سلفيا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة عقب فشل رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكد صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، أن نيمار يقترب من الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل خاصة عقب إعلان اللاعب رغبته في الرحيل عن الفريق الفرنسي.



وأضافت الصحيفة أن ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي وافق على رحيل اللاعب خاصة في ظل رغبته نيمار في الرحيل.



وتابعت الصحيفة أن فريق ريال مدريد الاسباني سيراقب اللاعب لتقديم عرض جيد حال إعلان النادي الفرنسي عن بيع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي.



يذكر أن برشلونة كان قريبا من ضم نيمار خلال الميركاتو الصيفي الحالي ولكن المفاوضات فشلت بسبب مغالاة النادي الفرنسي في طلباته المادية.