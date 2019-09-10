تعرف على 14 منتخبا تأهل إلى مجموعات التصفيات الأفريقية لمونديال 2022

نجح 14 منتخبا في التأهل إلى مجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 لتنضم إلى 16 منتخبا في دور المجموعات.



وشارك في الدور التمهيدي 28 منتخبًا عن طريق إقامة مباراتي ذهاب وإياب، تأهل منها 14 فريقًا.



وتم إعفاء المنتخبات أصحاب أول 26 مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الدور التمهيدي، منها منتخب مصر.



وجاءت المنتخبات المتأهلة على النحو التالي



ناميبيا

أنجولا

غينيا

غينيا بيساو

رواندا

موزمبيق

زيمبابوي

جيبوتي

ليبيريا

السودان

مالاوي

إثيوبيا

تنزانيا

توجو