حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة

ورد سؤال لدار الإفتاء، من سائل يقول "هل يجوز أن أعطي لأختي زكاة مال وهي أرملة ولديها ثلاثة أطفال؟ مع العلم بأن هناك أكثر من شخص يقوم بمساعدتها، وهل يجب إعلام زوجي بهذا التصرف، علمًا بأن هذا مالي الخاص" .



أجابت الدار، عبر موقعها الرسمي، أنه لا مانع أن تعطي أختك زكاة أموالك كلها أو بعضها ما دامت محتاجة وفقيرة حتى وإن كان الآخرون يساعدونها، فإذا كانت مساعدة الآخرين تحقق لها كفايتها ومطالبها فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن الاحتياج هو أحد مصارف الزكاة والمُعبر عنه بالفقر أو المسكنة، وزكاتك على أختك لها ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم، ولا يجب عليك إعلام زوجك بذلك ما دام هذا المال خاصًّا بكِ.



ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول " ما حكم قراءة المرأة للقرآن الكريم بدون حجاب وبدون وضوء".



أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية للدار، أن ارتداء المرأة للحجاب أثناء تلاوة القرآن الكريم هو من الآداب ويجوز تلاوة القرآن الكريم بدونه.



وتابع أمين الفتوى:"أما فى مسألة قراءة القرآن الكريم بدون وضوء فهي لا تجوز فى حالة القراءة المباشرة من المصحف، أما إذا كان من خلال الحفظ أو جهاز كمبيوتر مثلا أو هاتف محمول فيجوز القراءة بدون وضوء.