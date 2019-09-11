ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

مهن الفنانين قبل التمثيل قصص كفاح ونجاح.. سامح حسين نقاش.. والفخرانى وفهمى أطباء.. وليلى عز العرب من البنوك للفن.. ونشوى مصطفى كاشير وصانعة وجبات جاهزة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
  • أحمد مظهر من الشرطة للتمثيل
  • كمال الشناوى مدرس رسم بدرجة ممثل

من حين لآخر، يكشف عدد من الفنانين قصة صعودهم، ومشوارهم قبل الوصول إلى عالم الشهرة والنجومية، حيث كشف عدد من الفنانين عن مهن كانوا يمتهنونها قبل الدخول إلى مجال الفن وتحديدًا التمثيل.

آخر الفنانين الذين كشفوا عن مهنهم قبل احتراف التمثيل هو الفنان سامح حسين، الذى أكد فى حوار تليفزيونى مؤخرًا، أنه عمل "نقاش"، خاصة أنه كان يهتم بالعمل في النقاشة في واجهات المباني، لأنها كانت مربحة عن النقاشة داخل الشقق، مؤكدا أنه كان النقاش الوحيد الذي يلبس نظارة وتعرض لمخاطر كثيرة بسبب ذلك.

وحكى عن تعرضه للخطر والسقوط من أعلى سقالة من أمام واجهة عمارة، ما جعله يترك النقاشة للأبد ويتجه إلى عالم الفن، ولم يعمل كممثل فى البداية بل عمل فى عدد من الوظائف داخل المسرح كان على رأسها عمله كملقن للفنانين المسرحيين.

نشوى مصطفى من الفنانات اللاتى كشفت عن كفاحها حتى تتمكن من الدخول إلى معهد الفنون المسرحية بعد الانتهاء من دراسة كلية التجارة، حتى تكون عبئا على والدها، الذى كان يتكفل بتعليم أشقائها، ما دفعها للعمل كـ"كاشير" فى أحد المحلات، بالإضافة إلى تجهيزها وجبات طعام تطهى فى البيت وتقوم ببيعها أسبوعيًا للعاملين فى المحلات.

كريم فهمى كان يمتهن مهنة الطب قبل احترافه فى التمثيل، حيث كان يعمل طبيب أسنان، إلا أنه بعد احترافه الفن، لم يصبح متفرغًا لها، وأسند إدارة عيادته لأحد زملائه، وهو الحال ذاته مع الفنان القدير يحيى الفخرانى، إلا أن الفن خطفه مبكرًا قبل التمثيل.

وكانت الفنانة ليلى عز العرب تعمل فى مجال الاقتصاد، حيث كانت تتولى رئاسة مجلس إدارة أحد البنوك، إلا أنها استقالت وتفرغت للفن، إما أحمد صلاح حسنى فقد كان لاعب كرة قدم، وهو الحال ذاته مع ظافر العابدين.

كمال الشناوى كان كمدرس رسم قبل التفرغ للعمل بالفن، والفنان أحمد مظهر كان يخدم وطنه من خلال عمله كضابط شرطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده.. تعرف على مهنة مظهر أبو النجا قبل التمثيل

افتكرتك مثالية.. هنادى مهنا تصدم والدها على الهواء.. فيديو

سقوط الفنان سامح حسين من أعلى سقالة أمام عمارة.. شاهد

ترشيحاتنا

لقاء لاعبي الأهلي.. صدى البلد ينشر كواليس رحلة بعثة المصري إلى زنجبار

زكي عبدالفتاح يفتح النار على أحمد حسن بعد تصريحات اضطهاده.. فيديو

لقطات محرجة حدثت للمذيعات أثناء تقديم البرامج

عيار 21 يتراجع.. أسعار الذهب فى مصر اليوم 11-9-2019

مكشوف الصدر.. عبير صبري تثير الجدل بفستان أسود وحبات ليمون

طريقة عمل عصير المانجو والبرتقال بالآيس كريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تحتفل بعقد قرانها

مكشوف الصدر.. عبير صبري تثير الجدل بفستان أسود وحبات ليمون

جيبة طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام.. بسمة بإطلالة أنيقة في مهرجان تورونتو