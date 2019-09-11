مهن الفنانين قبل التمثيل قصص كفاح ونجاح.. سامح حسين نقاش.. والفخرانى وفهمى أطباء.. وليلى عز العرب من البنوك للفن.. ونشوى مصطفى كاشير وصانعة وجبات جاهزة

أحمد مظهر من الشرطة للتمثيل

كمال الشناوى مدرس رسم بدرجة ممثل

من حين لآخر، يكشف عدد من الفنانين قصة صعودهم، ومشوارهم قبل الوصول إلى عالم الشهرة والنجومية، حيث كشف عدد من الفنانين عن مهن كانوا يمتهنونها قبل الدخول إلى مجال الفن وتحديدًا التمثيل.آخر الفنانين الذين كشفوا عن مهنهم قبل احتراف التمثيل هو الفنان سامح حسين، الذى أكد فى حوار تليفزيونى مؤخرًا، أنه عمل "نقاش"، خاصة أنه كان يهتم بالعمل في النقاشة في واجهات المباني، لأنها كانت مربحة عن النقاشة داخل الشقق، مؤكدا أنه كان النقاش الوحيد الذي يلبس نظارة وتعرض لمخاطر كثيرة بسبب ذلك.وحكى عن تعرضه للخطر والسقوط من أعلى سقالة من أمام واجهة عمارة، ما جعله يترك النقاشة للأبد ويتجه إلى عالم الفن، ولم يعمل كممثل فى البداية بل عمل فى عدد من الوظائف داخل المسرح كان على رأسها عمله كملقن للفنانين المسرحيين.نشوى مصطفى من الفنانات اللاتى كشفت عن كفاحها حتى تتمكن من الدخول إلى معهد الفنون المسرحية بعد الانتهاء من دراسة كلية التجارة، حتى تكون عبئا على والدها، الذى كان يتكفل بتعليم أشقائها، ما دفعها للعمل كـ"كاشير" فى أحد المحلات، بالإضافة إلى تجهيزها وجبات طعام تطهى فى البيت وتقوم ببيعها أسبوعيًا للعاملين فى المحلات.كريم فهمى كان يمتهن مهنة الطب قبل احترافه فى التمثيل، حيث كان يعمل طبيب أسنان، إلا أنه بعد احترافه الفن، لم يصبح متفرغًا لها، وأسند إدارة عيادته لأحد زملائه، وهو الحال ذاته مع الفنان القدير يحيى الفخرانى، إلا أن الفن خطفه مبكرًا قبل التمثيل.وكانت الفنانة ليلى عز العرب تعمل فى مجال الاقتصاد، حيث كانت تتولى رئاسة مجلس إدارة أحد البنوك، إلا أنها استقالت وتفرغت للفن، إما أحمد صلاح حسنى فقد كان لاعب كرة قدم، وهو الحال ذاته مع ظافر العابدين.كمال الشناوى كان كمدرس رسم قبل التفرغ للعمل بالفن، والفنان أحمد مظهر كان يخدم وطنه من خلال عمله كضابط شرطة.