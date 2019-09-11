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رياضة

شاهد.. لقاء بعثتي الأهلي والمصري بمطار القاهرة قبل السفر إلى إثيوبيا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:07 ص
صدى البلد
محمد الغزاوى - نور عادل
تصادف تواجد بعثة المصري بمطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر الى زنجبار لملاقاة فريق ماليندي في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية" ، مع تواجد بعثة النادي الأهلي والتي تستعد بدورها للسفر إلى غينيا الاستوائية استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في دوري ابطال افريقيا

وحرص عدد من لاعبي الفريقين على مصافحة بعضهم البعض وتبادل أطراف الحديث قبل الصعود لطائرة الخطوط الأثيوبية التي ستستقلها البعثيين معًا للسفر على سبيل الترانزيت إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا قبل توجه بعثة المصري إلى زنجبار وتوجه بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية.

وضمت قائمة المصري 21 لاعبًا هم :
في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة.
خط الدفاع : كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، محمود حمد ، عبد الناصر دي ماريا ، عمر كمال عبد الواحد.
خط الوسط : فريد شوقي ، حجاج عويس ، ، عمرو موسى ، أحمد ياسر ، شيخ موكورو ، ايزي ايميكا ، إسلام عطية ، حسن علي ، سعيد سينبري ، حسين رجب.
خط الهجوم : أوستين أموتو ،محمود وادي

فيما ضمت قائمة الأهلي 25 لاعبا هم: شريف إكرامي، على لطفى و محمد الشناوي وأحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود متولى، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى افشة، حسين الشحات، رمضان صبحى، جونيور أجايي، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.

فيما يلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي الذي يضم كلا من : علي معلول ووليد ازارو وجيرالدو واليو ديانج.

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