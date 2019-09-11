شاهد.. لقاء بعثتي الأهلي والمصري بمطار القاهرة قبل السفر إلى إثيوبيا

تصادف تواجد بعثة المصري بمطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر الى زنجبار لملاقاة فريق ماليندي في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية" ، مع تواجد بعثة النادي الأهلي والتي تستعد بدورها للسفر إلى غينيا الاستوائية استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في دوري ابطال افريقيا





وحرص عدد من لاعبي الفريقين على مصافحة بعضهم البعض وتبادل أطراف الحديث قبل الصعود لطائرة الخطوط الأثيوبية التي ستستقلها البعثيين معًا للسفر على سبيل الترانزيت إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا قبل توجه بعثة المصري إلى زنجبار وتوجه بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية.



