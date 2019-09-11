ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرين تدين نتنياهو ضم جزء من الضفة الغربية المحتلة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:19 ص
صدى البلد
أ ش أ
أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في حال إعادة انتخابه في 17 من شهر سبتمبر الحالي، مؤكدة أن هذا الإعلان يمثل تعديًا سافرًا ومرفوضًا على حقوق الشعب الفلسطيني، ويعكس إصرارًا على عدم التوصل لسلام عادل وشامل.
وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الأربعاء أن وزارة الخارجية تطالب المجتمع الدولي بأسره بضرورة تحمل مسؤولياته في التصدي لهذا الإعلان، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند بقوة لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 11 /9 /2019 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

أحمد مجدى: مصر تنتج 18% من إجمالى الإنتاج العالمى للتمور.. فيديو

رينارد: منتخب السعودية كان الأفضل أمام اليمن.. ويجب مضاعفة العمل

لـ المصريين بالخارج و العرب والسائحين.. 10 إجراءات للإفراج عن سيارتك لقضاء أجازة

لقاء لاعبي الأهلي.. صدى البلد ينشر كواليس رحلة بعثة المصري إلى زنجبار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تحتفل بعقد قرانها

مكشوف الصدر.. عبير صبري تثير الجدل بفستان أسود وحبات ليمون

جيبة طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام.. بسمة بإطلالة أنيقة في مهرجان تورونتو