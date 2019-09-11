في أول يوم من بداية العام الجديد.. نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام المساعد يشاركان الطلاب طابور الصباح وتحية العلم

في أولى لحظات بدء العام الدراسي الجديد، قام المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات التربية والتعليم بحضور طابور الصباح وتحية العلم مع طلاب المدارس.





وقام نائب محافظ الإسماعيلية ومرافقيه من القيادات بجولة ميدانية على عدد من المدارس ومشاركة الطلاب حضور الصباح والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة لا سيما وأنه مع بدء العام الدراسى الجديد انتظمت الدراسة بالمرحلة الابتدائية لطلاب صفوف الـ k . g والأول والثاني الابتدائي.





وتضمنت الجولة زيارة مدرسة 24 أكتوبر الرسمية للغات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث وزيارة مدرسة الفاروق عمر للتعليم الأساسى.



