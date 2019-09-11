عبدالحفيظ وسمير عدلي يستقبلان بعثة النادي الأهلي في غينيا الاستوائية



ويلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي الذي يضم كلا من : علي معلول ووليد ازارو وجيرالدو واليو ديانج.

يستقبل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول، بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فور وصوله إلى غينيا الاستوائية اليوم الأربعاء.ويواجه الأهلي منافسه كانو سبورت يوم السبت المقبل في اطار دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.وضمت القائمة شريف إكرامي حارس المرمي بعد شفائة من الإصابة ومعه على لطفى و محمد الشناوي وأحمد فتحى محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود متولى ومحمود وحيد وعمرو السولية وحمدى فتحى وحسام عاشور وصالح جمعة و وليد سليمان ومحمد مجدى افشة و حسين الشحات ورمضان صبحى و جونيور أجايي ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد الشيخ.