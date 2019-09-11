شاهد.. مواطن حاول الانتحار بإلقاء نفسه فى نهر النيل لخلافات عائلية

نجح رجال الامن ، فى إنقاذ أحد الأشخاص حاول الإنتحار بإلقاء نفسه فى مياه نهر النيل لمروره بخلافات عائلية.



فقد تلاحظ للخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المعينة، لتأمين المسطح المائى لنهر النيل بسقوط أحد الأشخاص من أعلى أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة قصر النيل "محاولًا الإنتحار" .



على الفور أمكن إنتشاله وإنقاذه قبل غرقه بمياه النهر ، وتبين أنه بحالة جيدة، وقرر بأنه قام بإلقاء نفسه بنهر النيل محاولًا الإنتحار لمروره بخلافات عائلية تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.