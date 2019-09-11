الإفتاء: شرب نصف كوب من القهوة لا يفسد الصوم في هذه الحالة.. فيديو

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن من أكل أو شرب ناسيًا أنه صائم؛ لا يفسد صومه كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء؛مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.



وأضاف شلبي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: «نويت الصيام اليوم، وعندما كنت في العمل شربت نصف فنجان من القهوة ناسيًا، فما حكم صيامي»؟ أن الصوم صحيح، وأن هذا الحكم عامٌّ في الفرض والنفل، وهذا خلافًا للإمام مالك الذي يرى قصر هذا الحكم على صيام النافلة، مشيرًا إلى أن الأكل أو الشرب نسيانًا في صيام رمضان فهو موجِبٌ للقضاء عند الإمام مالك.



وتابع أن الجمهور يستدلون بالرواية الأخرى للحديث عند الطبراني في "الأوسط"، والدارقطني والحاكم والبيهقي: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ».

