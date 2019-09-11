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فن

رامي صبري يدخل قائمة الـTop Tracks على يوتيوب بكليب بقابل ناس.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:32 م
رامي صبرى
رامي صبرى
شروق ابراهيم
دخل كليب وبقابل ناس للفنان رامي صبري لائحة الـTop tracks بموقع يوتيوب بعد مرور اقل من 24 ساعة على طرحه اذ حقق أكثر من 100 ألف مشاهدة.

أغنية وبقابل ناس من ألبوم فارق معاك الذي استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه حيث تصدر مؤشرات البحث فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فضلًا عن تصدره الألبومات عبر موقع "آى تيونز"، وضم الألبوم 12 أغنية، وهي "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامي صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتين وهما "وعجبي"، و"فارق معاك".

يذكر أن رامي صبري صور من قبل أغنية "مبروك علينا" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادى حداد، فى بيروت وكانت اول تعاون بينه وبين "نجوم ريكوردز".

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