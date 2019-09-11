رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لاتفاقية تمويل ثانية لتطوير برنامج تكافل وكرامة

شهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التضامن والإستثمار والبنك الدولى لإتفاقية تمويل ثانية لتطوير برنامج تكافل وكرامة.





وقالت وزيرة التضامن فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن التمويل ميسر على فترة سداد 35 عاما.





وأوضحت وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى، أن هذه الاتفاقية هى جزء من محفظة بإجمالى 8 مليارات دولار من البنك الدولى.





ومن جانبها قالت ممثلة البنك الدولى فى توقيع الإتفاقية أن البنك الدولى حريص على دعم المشروعات التى تحسن معيشه ودخل المواطن المصرى ، موضحة أن هذا المشروع ضمن 16 مشروعا موجهين لمشروعات تنموية لتحسين مرتبة مصر فى مؤشر الاستثمار فى رأس المال البشرى.



