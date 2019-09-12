بـ 5 طرق .. كيف تحاول ريهام سعيد الخروج من أزمتها ؟

تعرضت الإعلامية ريهام سعيد على مدار تاريخها لسلسلة من الأزمات، وتوقفت عدة مرات عن تقديم برنامجها لكن أزمتها الأخيرة كانت فارقة فى تاريخها بعد تصريحاتها عن مرضى السمنة التى أغضبت الرأى العام مما دفع المجلس القومى للمرأة بتقديم شكوى ضدها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، الذى قام بدوره قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، حظر الإعلامية ريهام سعيد من الظهور على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، وأعلنت لأول مرة إثر الأزمة اعتزالها العمل الإعلامى والتمثيل وقد واجهت ريهام سعيد هذه الأزمة بعدة طرق:





1- تبرير ما حدث لمن ليسوا من جمهورها :





نشرت الإعلامية ريهام سعيد، تسجيلا صوتيا جديدا عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام، وجهته لمن ليسوا من جمهورها.





قالت ريهام سعيد: "لو لجأ لي طفل وهو مريض بالسرقة وأهله بيربطوه من رجله فى البيت، لما أعلن ده للناس فى البرنامج هل كده بفضحه، ما أهله وأصحابهم وأهل منطقته عارفين أنا بوعى الناس علشان لو فيه حد عنده حالة مشابهة ميتصرفش كده علشان غلط".





وأضافت ريهام سعيد: "علشان اوعى الناس مش هطلع احكيلهم حدوتة لازم اديكى مثال حي، الغرب متقدمين علينا جدا علشان كده اوبرا وينفرى بتقدم نماذج لمرضى نفسيين وناس تعرضت لحالات اغتصاب وتحرش علشان توعى الناس ده الاعلام الواقعي".









وتابعت ريهام سعيد: "مش لازم أكون تقليدية جدا وأستضيف واحد يفضّل يرغى أو استضيف نجم فين التوعية، التليفزيون الواقعى مدرسة موجودة فى الاعلام فى كل أنحاء العالم".





وأكملت ريهام سعيد "الواقعى انه يكون فيه أمثلة حية وساعات من كتر ما هى حقيقية إنتوا بتقولوا متفبركة ، وهتقولوللى احنا كل مشاكلنا بقت تحرش ومخدرات ؟آه مشاكلنا كلها تحرش ومخدرات وسوء الأخلاق وسوء سلوك، احنا الوحيدين اللى تنازلنا عن ال10% اللى المفروض ناخدها من التبرعات وده كان حقنا بالقانون وبيقولوا يتاجرون بآلام الناس ولو مطلعناهمش يبقى بنكدب ومش بنعالج حد ، سوء النية المتكرر ملوش غير معنى واحد اننا فقدنا الثقة فى كل شيء".









2- اللجوء للقرب من الله والدعاء :

صرحت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصى إنها تعرضت لحملة ممنهجة، مؤكدة إنها لن تعود للعمل الإعلامى أو التمثيل مرة اخرى، وقالت: جاء الوقت بعد رحلة عمل استمرت 16 سنة لأن أعطى وقتى لعائلتي والتقرب إلى الله.





وأوضحت ريهام سعيد، "أن بعض الناس فهمت كلامي غلط وكل الحكاية إني قلت التخين شكله مش حلو، ومش قادر يمشي على رجليه، وعايش كأنه ميت، مشيرة إلى أنها تتحدث عن السيدات والرجال اللي فوق الـ 200 و250 كيلو".





كما اعتذرت ريهام سعيد، لكل الذين غضبوا منها دون وجه حق، مؤكدة أنها لم تقل شيئا، وأن اعتذارها ليس من أجل العودة، متابعة: "أنا مش بعتذر عشان أرجع، أنا عمري ما هشتغل في الإعلام تاني ولا همثل تاني لان العمل الاعلامى أخطر من السرطان نفسه".





وأكدت ريهام سعيد: "أنا أريد أن أعيش حياتي وأعيش لنفسي ولـ جوزي فقط وذلك بعد رحلتي الذي بلغت ما يقرب من 16 عام من العمل الإعلامي".





ونشرت أيضًا قوله تعالى "وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍۢ مِّمَّا يَمْكُرُونَ - إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون".









كما قامت بالدعاء "يا رب أعيش لغاية ما اشوف حقي بيرجع لي. مش عايزه شكر ولا تكريم انا اجري عند الله بس، أنا ليا حق ولازم يرجع".









3- بدء مشروع جديد والدعوة للتفاؤل :





نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصى على موقع "فيسبوك"، منشورا توضح فيه مستقبلها المهنى بعد اعتزالها العمل الإعلامىوكتبت: "الصدمة انتهت، أحضر لمهنة جديدة ومشروع جديد.. ابقوا معنا".









وكانت ريهام سعيد قد كتبت فى منشور قبله " اضحكوا وانبسطوا محدش واخد منها حاجه و كل حاجه بتعدي. ساعات تحس ان الشر و الندالة و الأوساخ كتير اوي بس السعادة قرار".





وأضافت ريهام سعيد " وبتفضل تغربل الاوساخ الجبنه من حياتك وحياتك تنضف، طول ما في نفس في أمل. كلمه أخيره عشان في ناس ناسيه مش ناسيه؟ مش عارفه اساسا. في ربنا ربنا كبير اوي اوي اوي اقوي و اكبر من اي حد".





وتابعت ريهام سعيد " يا رب بشكرك علي انك علي طول فاكرني و بتعلمني و بتوعظني. يا رب بشكرك علي انك عايزلي دايما الاحسن و الأفضل. بشكرك انك عايزني ارتاح وأعيش صح. بحبك يا رب".









4-قضاء وقت أطول مع أسرتها :





قامت الإعلامية ريهام سعيد بقضاء وقت اطول مع أسرتها وأطفالها الخمسة وقامت مؤخرًا بنشر صورة لها مع ابنتها أمينة وجعلتها غلاف لصفحة الفيسبوك الخاصة بها .









5- تغيير لون شعرها واللوك الخاص بها:





قامت الإعلامية ريهام بسعيد بنشر فيديو لها، من خلال حسابها الشخصى على "إنستجرام"، وهى تصفف شعرها مستخدمة اكستنشن لتظهر بشعر طويل ولون مختف ولوك جديد.



