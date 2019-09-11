إصابة عامل في حادث سقوط سقالة بأحد المولات التجارية بطنطا

شهد أحد المولات التجارية الشهيرة بطنطا بمحافظة الغربية اليوم، إصابة فى حادث سقوط سقالة بشكل مفاجئ لاختلال توازنه، مما تسبب فى إصابته بكدمات وسحجات وتم نقله الى طوارئ مستشفي طنطا الجامعي لإسعافه .



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بإصابة "محمد ك" 29 سنة عامل سنة مقيم المطرية إثر سقوطه أعلى "سقالة" أثناء عمله، مما تسبب في إصابته بكسر بالضلوع وكسر بالذراعين وسحجات متعددة.



كما خصصت سيارة إسعاف لنقله لطوارئ مستشفي طنطا الجامعي .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

