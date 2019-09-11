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رياضة

سفير مصر في غينيا الاستوائية يرحب ببعثة النادى الأهلي

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:11 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
حرص السفير حاتم حسوبة، سفير مصر في غينيا الاستوائية على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مطار مالابو استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد السفير في مطار مالابو قبل وصول البعثة بوقت كبير بصحبة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة و الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق.

وأكد سفير مصر أن الطقس في الوقت الحالي في غينيا الاستوائية جيد مقارنه بأوقات أخرى، حيث تعيش البلاد حاليا في موسم الأمطار الذي يساعد على ترطيب الجو وخفض درجات الحرارة.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت القاهرة فجر اليوم الأربعاء متوجهة إلى أديس أبابا، حيث مكثت بها ساعتين ترانزيت ثم استأنفت رحلتها إلى غينيا الاستوائية.

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