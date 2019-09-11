المنياوية يتألقون في بطولة الصعيد للسباحة ويحصدون 72 ميدالية و9 كئوس.. صور

حقّق سباحو نادي المنيا الرياضي المشاركين في بطولة الصعيد الصيفية للسباحة، المؤهلة لبطولة الجمهورية، والتي أقيمت بمحافظة البحر الأحمر "الغردقة"، عددًا كبيرًا من الميداليات المختلفة والكؤوس بمختلف المراحل السنية التي شاركوا فيها.





ونجح أبناء النادي الذين بلغ عددهم 48 سباحًا من مختلف الفئات العمرية من مواليد 2002 : 2010 في حصد 16 ميدالية ذهبية، 38 ميدالية فضية، 18 ميدالية برونزية، بإجمالي 72 بمختلف المراحل السنية المختلفة، وكذلك 6 كؤوس لمراحل مختلفة، و3 كئوس لأفضل سباحين.





من جانبه قدم المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة النادي التهنئة لجميع المشاركين في البطولة والفائزين والجهاز الفني والمشرفين، على المستوى القوي الذي ظهروا به خلال البطولة وحصد عدد كبير من الميداليات والكؤوس، ورفع اسم النادي عاليًا.





وأكد رئيس مجلس الإدارة أنه سيتم التنسيق مع مشرفي النشاط من قبل مجلس الإدارة لتنظيم حفل لتكريم جميع الفائزين بالبطولة والمدربين، وتحفيزًا للسباحين الآخرين على تقديم مستوى جيد خلال البطولات المقبلة.



