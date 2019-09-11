عمرو دياب يغازل دينا الشربيني: هي السمرة وكل حاجة

تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للهضبة عمرو دياب، أثناء إحيائه إحدى حفلات الزفاف، بأحد الفنادق في القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.



وظهر الهضبة في الفيديو، وهو بجانب العروسين، ويغني أغنية “يوم تلات”، التي تم تسريبها مؤخرًا، ويغازل الفنانة دينا الشربيني بالنداء عليها، ليظهر في الفيديو صوت الإعلامية بوسي شلبي، وهي تقول: “قولي له أنت بالتلات بنات”.



أغنية "يوم تلات"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع اسامة الهندي.



كلمات الأغنية:

"يوم تلات تلات.. بنات ندهوني عالبُساط بَسط.. ياناس عجبوني قاعدة وإنبساط.. غداء وعزموني فتفتوا الفتافيت.. وفَتنوني.. شكلها مؤامرة.. أعشق السمراء.. ولا أعشق البيضاء أُم الخدود حمراء.. الحياة حلوة.. ويا أُم روح حلوة".