سويسرا تسحب الجنسية من رجل يجند أفرادا لصالح داعش

سحبت سويسرا الجنسية من رجل أدين بالمساعدة في تجنيد مقاتلين متشددين، مُستخدمة في ذلك قانوناً يسمح بتجريد حاملي الجنسية المزدوجة من جوازات السفر السويسرية في حالة ممارسة سلوك يضر بسمعة أو مصالح البلاد.





ورغم أن مكتب الهجرة الاتحادي السويسري أعلن أن هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها هذه الخطوة بموجب القانون المطبق منذ 66 عاما فإن دولا غربية أخرى سحبت الجنسية أيضا من أشخاص لهم صلة بالعنف المتطرف في الشرق الأوسط.





وفي العام الماضي سحبت أستراليا الجنسية من شخص يجند أفرادا لصالح تنظيم الدولة الإسلامية رغم بعض المخاوف من أن تلك الخطوة قد تتركه بدون جنسية. كما جردت بريطانيا مراهقا 19 عاما من الجنسية في فبراير لدواع أمنية.





ولم يكشف المكتب السويسري عن الجنسية الأخرى للرجل الذي سُجن بعد صدور حكم بحبسه عدة أعوام لارتكاب جرائم منها الانتماء لمنظمة إرهابية ونشر دعاية لصالح الدولة الإسلامية والعمل على إقناع مقاتلين للمشاركة في أعمال عنف لمتشددين في الشرق الأوسط.





وأعلن مكتب الهجرة الذي لم يفصح عن هوية الرجل أن من المحتمل أن يتم طرده من سويسرا بعد خروجه من السجن في نهاية المطاف لكن لا تزال أمامه فرصة للطعن على الحكم.



