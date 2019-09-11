منظمة السياحة العالمية: مصر استطاعت دفع القطاع لمواجهة الصعوبات

أكد زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية أن النظام الجديد لتصنيف الفنادق المصرية سيجعل قطاع السياحة المصري أكثر تنافسية، مشيرا إلى أنه على ثقة بأنه سيُطلع الزائرين بشكل أفضل في أثناء تخطيطهم لرحلاتهم، على كيفية الاستمتاع بالعديد مما تقدمه مصر، وسيكون له أكبر الأثر في المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ‏.





وتقدم رئيس المنظمة بالشكر إلى مصر لتبنيها والتزامها نحو قيم منظمة السياحة العالمية وما نقوم به فيها، وذلك خلال كلمة مصورة له تم إذاعتها خلال المؤتمر الذى عقدته وزارة السياحة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية New Hospitality Criteria بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية.





وأضاف "زوراب بولوليكاشفيلي": "بالنيابة عن الجميع بمنظمة السياحة العالمية أقدم خالص التهاني لمصر؛ حيث تظهر مصر مرة أخرى التزامًا نحو تنمية قطاع السياحة بطريقة مسئولة ومستدامة، لقد استطعتم دفع قطاع السياحة في السنوات الأخيرة لمواجهة الصعوبات الكثيرة التي مر بها بدءًا بتطبيق الأفكار المبتكرة ودعم ريادة الأعمال؛ ولم تشهد مصر زيادة في أعداد السائحين الوافدين فحسب، ولكن القطاع أصبح تحت قيادتكم أكثر استدامة وشمولًا ومثالًا يُحتذى به للعديد من الدول الأخرى".



