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أخبار العالم

الخارجية الإيرانية ترد على نتنياهو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:42 م
صدى البلد
حسام رضوان
علقت وزارة الخارجية الإيرانية على إعلان رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، نيته في ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الجولان وشمال البحر الميت.

وقالت الخارجية الإيرانية إن بنيامين نتنياهو يستعى للبقاء في السلطة من خلال ضم الأراضي وتوجيه الاتهامات إلى إيران.

وكان نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل ستفرض سيطرتها على مستوطنات الضفة الغربية والمناطق الاستراتيجية وغور الأردن وشمال البحر الميت بمجرد إعلان الحكومة المقبلة.

وتشعر إيران بالقلق من ترويج نتنياهو لوجود برنامج نووي سري لطهران بهدف امتلاك قنبلة ذرية، ما يعيد إلى الأذهان ما فعله نتنياهو قبيل غزو كل من أفغانستان والعراق.


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