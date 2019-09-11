مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية عن الاختراقات عبر الإنترنت وجرائم تقنية المعلومات

بدأ حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة الوادى الجديد، فاعليات الدورة التدريبية التى تنظمها أمانة التدريب والتثقيف في المحافظة، بهدف التعرف على كيفية حماية الأطفال من خطر الإنترنت وحماية الموبايل وأجهزة الحاسب من الهكر والحماية من خطر سرقة البيانات والتعرف على الجيل الرابع والجرائم الإلكترونية والتى ينفذها الحزب بالمركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة.





وقالت الدكتورة الآء ذخيرة، أمينة أمانة التدريب والتثقيف للحزب بالمحافظة، أن هدف الدورة هو رفع الوعى الثقافى فى توعية المواطنين من الابتزاز الالكتروني من خلال الهكر وسرقة المعلومات والبيانات الشخصية وتثقيف الشباب الكترونيا عن كيفية التعامل مع مثل هذه الأمور من خلال البرامج والأهداف التي تنفذ بفعاليات الدورة التي استمرت لمدة يوم واحد على مدار 3 ساعات.





من جانبه، أشار المهندس أحمد عاطف مدرب الندوة على بعض البرامج من خلال احمى موبايلى والحاسب الشخصي من سرقة المعلومات والفيسبوك والايميل الى أن الدورة شهدت إقبالا من قبل المواطنين والشباب والقيادات التربوية من كلية التربية وكلية آداب والزراعة والعاملين بجامعة الوادى الجديد وأعضاء امانة التدريب والتثقيف على مستوى المحافظة.



