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اقتصاد

سعر اليورو يهبط لأقل مستوى في أسبوع أمام الدولار

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:27 م
اليورو والدولار
اليورو والدولار
رويترز
هبط اليورو اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي، قبل يوم من اجتماع للبنك المركزي الأوروبي من المتوقع أن يضيف المزيد من إجراءات التحفيز في مسعى لدعم اقتصاد المنطقة.

وقالت مصادر مطلعة إن صانعي السياسة النقدية بالمركزي الأوروبي يميلون نحو حزمة تتضمن خفضا للفائدة وتعزيز تعهد بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول وتعويضات للبنوك عن الآثار الجانبية للفائدة السلبية.

ويؤيد كثيرون من صانعي السياسة بالمركزي الأوروبي أيضا استئناف برنامج مشتريات الأصول لكن معارضة من بعض دول شمال أوروبا تعقًد هذه المسألة، وهبط اليورو 0.34 % إلى 1.1006 دولار في أواخر جلسة التداول.

ويبقى الين الياباني أضعف العملات الرئيسية أمام الدولار منذ أول أغسطس مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة وسط تفاؤل متزايد بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وارتفعت العملة الخضراء 0.25% مقابل العملة اليابانية إلى 107.80 ين.

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