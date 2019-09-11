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فن

هنا الزاهد وأحمد فهمي.. شاهد الصورة الأولى من حفل زفافهما

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:43 م
أحمد فهمى وهنا الزاهد
أحمد فهمى وهنا الزاهد
أحمد البهى
حصل صدى البلد على أول صورة من حفل زفاف الفنان احمد فهمي والفنانة هنا الزاهد ، والمقرر اقامته الليلة داخل أحد الفنادق .

يأتي حفل الزفاف بعد أشهر من الخطوبة التي تمت وسط احتفال نجوم الوسط الفني..

وكان سامو هجرس خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية دبي، أن تصميم الفستان استغرق خمسة أشهر، وخلال الشهور الأخيرة كان كل أسبوع لها بروفة خاصة.

وأكد أنها فضلت شكل الورود في الفستان وتم تصميمه على هذا الشكل ولكن بعد الانتهاء منه لم يلق إعجابها كما أنه لم يعجبه هو الآخر وتم تغيير موديل الفستان حتى تم الاستقرار على تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها.
هنا الزاهد وأحمد فهمي.. شاهد الصورة الأولى من حفل زفافهما

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