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فن

هنا الزاهد وأحمد فهمي .. الصورة الأولى لطلعت زكريا وابنته من حفل زفافهما

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:57 م
صدى البلد
أحمد البهى
حصل "صدى البلد" على أول صورة للفنان طلعت زكريا وابنته "إيمى" من حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد.

وما لا يعرفه الكثيرون أن هناك علاقة عائلية تجمع بين الفنانة هنا الزاهد والفنان طلعت زكريا، حيث إن الأخير كان متزوجًا من والدتها لسنوات طويلة، وكان له دور هام فى تربيتها ورعايتها، فضلاً عن أن هناك علاقة صداقة وأخوة تجمع بين هنا الزاهد وابنيّ طلعت زكريا إيمي وعمر

يأتي حفل الزفاف بعد أشهر من الخطوبة التي تمت وسط احتفال نجوم الوسط الفني.

وكان سامو هجرس خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية دبي، أن تصميم الفستان استغرق خمسة أشهر، وخلال الشهور الأخيرة كان كل أسبوع لها بروفة خاصة.

وأكد أنها فضلت شكل الورود في الفستان وتم تصميمه على هذا الشكل ولكن بعد الانتهاء منه لم يلق إعجابها كما أنه لم يعجبه هو الآخر وتم تغيير موديل الفستان حتى تم الاستقرار على تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها.
هنا الزاهد وأحمد فهمي .. الصورة الأولى لطلعت زكريا وابنته من حفل زفافهما

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