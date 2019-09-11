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فن

بث مباشر من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:41 م
أحمد البهى
بدأ حفل زفاف الفنان احمد فهمي والفنانة هنا الزاهد ، منذ قليل ، داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة القاهرة ، وقد نشر مصمم الازياء سامو هجرس حفل الزفاف عن طريق البث المباشر من خلال صفحته على موقع فيسبوك .

يأتي حفل الزفاف بعد أشهر من الخطوبة التي تمت وسط احتفال نجوم الوسط الفني.

وكان سامو هجرس مصمم فستان "الزاهد" قال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية دبي، أن تصميم الفستان استغرق خمسة أشهر، وخلال الشهور الأخيرة كان كل أسبوع له بروفة خاصة.

وأكد أنها فضلت شكل الورود في الفستان وتم تصميمه على هذا الشكل ولكن بعد الانتهاء منه لم يلق إعجابها كما أنه لم يعجبه هو الآخر وتم تغيير موديل الفستان حتى تم الاستقرار على تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها.

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