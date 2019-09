اصالة تحتفل بعيد ميلاد زوجها طارق العريان على طريقتها الخاصة

View this post on Instagram

كلّ سنه وأنت ياأطيب النّاس بألف خير 🙏🏻 ويحفظك لعيلتك وللعالم العربي الّلي بيفتخر فيك 🙏🏻 ياأطيب وأحلى وأحنّ النّاس 😍 ❤️❤️❤️❤️❤️ كلّ سنه وأنت سالمّ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻وكلّ سنه وأنت ناجح وكلّ سنه أنت أجمل زوج وأطيبّ بابا 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 كلّ سنه وأنت بخير ومصدر محبّه وخير وأمان لعيلتك ياروح القلّب وشريك الحياة #أصاله @tarekalarianofficial