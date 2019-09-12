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فن

اصالة تحتفل بعيد ميلاد زوجها طارق العريان على طريقتها الخاصة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:50 ص
اصالة وطارق العريان
اصالة وطارق العريان
شروق ابراهيم
احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلاد زوجها طارق العريان الذي يصادف اليوم الثاني عشر من شهر سبتمبر.

ونشرت اصالة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لـ طارق العريان وعلقت قائلة:"كلّ سنة وأنت يا أطيب النّاس بألف خير ويحفظك لعيلتك وللعالم العربي الّلي بيفتخر فيك".

وأضافت: "كلّ سنة وأنت ناجح وكلّ سنة أنت أجمل زوج وأطيبّ بابا كلّ سنة وأنت بخير ومصدر محبّة وخير وأمان لعيلتك ياروح القلّب وشريك".

يذكر أن أصالة تزوجت من طارق العريان منذ أكثر من 10 سنوات وأنجبت منه طفليها التوأم آدم وعلي.

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