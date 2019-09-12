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فن

فارس كرم عن وفاة سيمون اسمر : خسارة كبيرة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:53 ص
فارس كرم
فارس كرم
شروق ابراهيم
أعرب الفنان اللبناني فارس كرم عن بالغ حزنه لرحيل المخرج اللبناني الكبير سيمون أسمر بعد صراع طويل مع المرض.

وغرّد فارس كرم عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :"غيابك خسارة كبيرة للفن والتلفزيون ولكل شخص عرفك الله يرحمك".

يذكر أن أسمر عاني من أزمة صحية تعرض لها وتتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستات ومضاعفات أصابت أيضًا الكلى وهو سبق قبل سنوات خضع لعملية زراعة كلية ما استوجب دخوله إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية.

سيمون أسمر هو مخرج لبناني. وصاحب استديو الفن وصانع النجوم الأول في لبنان.

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