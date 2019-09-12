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فن

ريهام سعيد في عمل جديد .. ومتابع: وشك نور لما بعدتي عن الإعلام شاهد ماذا قالت

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:31 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
مصطفى كرم
نشرت الفنانة ريهام سعيد صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ريهام سعيد بإطلالة جذابة بوضع ميك اب كثيف على وجهها مع أحمر الشفاه وتصفيف شعرها وإسداله على كتفيها.

وعلقت ريهام سعيد على الصورة "بداية جديدة الكثير من الحب والعطاء".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وكانت أبرز التعليقات "شوفتي لما بعدتي عن العمل الإعلامي وشك نور ازاي".

لترد ريهام سعيد قائلة "ده بجد علي فكرة".

وكان المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا بوقف الاعلامية ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام بعد حلقتها الأخيرة عن السمنة.

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