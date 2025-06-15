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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يعرض 27 يونيو.. نتفليكس تطلق البرومو الرسمي للموسم الأخير من Squid Game

لعبة الحبار
لعبة الحبار
نجلاء سليمان

كشفت منصة نتفليكس عن الإعلان التشويقي الأخير للموسم الثالث والأخير من مسلسلها الشهير “لعبة الحبار” (Squid Game)، تمهيدًا لبدء العرض الرسمي المقرر في 27 يونيو الجاري.

كما كشفت نتفليكس عن البوستر الرسمي للموسم الثالث، الذي يجمع للمرة الأولى بين اللاعب رقم 456 “جي هون” (لي جونج جاي) والقائد الغامض (لي بيونج هون)، في تلميح واضح إلى المواجهة الحاسمة بين الطرفين، وذلك قبل يوم واحد من طرح المقدمة التشويقية.

وفي الفصل الختامي من سلسلة “لعبة الحبار”، يعود البطل “جي هون” (لي جونج جاي) بعد أن خسر أعز أصدقائه، مدفوعًا باليأس والرغبة في الانتقام.

ويتتبع أثر القائد (لي بيونج هون) الذي اخترق اللعبة متخفيًا بهويته الغامضة، لتبدأ المواجهة الحاسمة في عالم تزداد فيه الرهانات خطورة.

وبينما يمضي “جي هون” في طريقه لإنهاء اللعبة من جذورها، يواصل القائد تنفيذ خططه المظلمة، ليجد اللاعبون الناجون أنفسهم أمام خيارات مصيرية لا رجعة فيها، ومع كل جولة، تُطرح أسئلة وجودية كبرى: هل يمكن للإنسانية الصمود في وجه أقسى الحقائق؟

ويعود المخرج والكاتب هوانج دونج هيوك، الحائز على جائزة الإيمي كأفضل مخرج لمسلسل درامي، لقيادة هذا الموسم الأخير، الذي يشهد مشاركة نخبة من أبرز نجوم كوريا الجنوبية.

ويُعرض الموسم الثالث من Squid Game حصريًا عبر نتفليكس ابتداءً من 27 يونيو 2025، وسط ترقّب عالمي لنهاية تُنهي فصلاً من أنجح إنتاجات المنصة وأكثرها تأثيرًا في السنوات الأخيرة.

Squid Game لعبة الحبار نتفليكس

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