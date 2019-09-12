انفجارات تهز مستودع ذخيرة بـ قبرص

ذكر وزير الخارجية القبرصي كورديت أوزيرساي اليوم الخميس أن انفجارات هزت مستودع ذخيرة في شمال قبرص اليوم الخميس بعد حريق شب في منطقة عسكرية، مما أدى إلى تعرض بعض الأشخاص لإصابات طفيفة جراء الزجاج المتطاير.





وكتب الوزير على صفحته على فيسبوك أن المنطقة أُغلقت مع استمرار الانفجارات في المنطقة العسكرية الواقعة شرقي كيرينيا، وهي بلدة تاريخية على الساحل الشمالي في منطقة يرتادها السياح.





وقالت وزارة الدفاع التركية إنه تم إخماد الحريق وإنه لم يتضح بعد السبب الأولي للانفجار الذي وقع في نحو الساعة 1:30 صباحا (2230 بتوقيت جرينتش). وأضافت أن فريق تحقيق بدأ عمله.





وأظهرت لقطات بثتها قناة (سي.إن.إن ترك) انفجارات ضخمة وأعمدة من الدخان تتصاعد في السماء فوق المنطقة.



