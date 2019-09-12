Apple TV +.. آبل تبدأ منافسة خدمة نتفيلكس بـ 5 دولارات شهريا

أعلنت شركة آبل "Apple" الأمريكية ،أنها تنافس خدمة البث نتفليكس "Netflix"، بخدمتها الخاصة للبث التلفزيوني "Apple TV+"، وذلك من خلال مؤتمرها السنوي للمطورين الذى أقامته بولاية كاليفورنيا الثلاثاء.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، تقدم "آبل" الخدمة الجديدة التى سبق وأن أعلنت عن تطويرها الشركة في شهر مارس الماضي، سيكون قيمة الاشتراك بالخدمة 5 دولارات شهريًا، وستتوفر الخدمة مجانًا لمدة سنة لمالكي أجهزة iPhone أو iPad أو Apple TV أو Mac.



وتطور شركة "والت ديزني" أيضًا، خدمة بث منافسة لخدمة "نتفليكس "في الشهر ذاته، بخدمة بث مقابل اشتراك بقيمة سبعة دولارات شهريًا.



ومن الوضح أن قيمة الاشتراك في خدمة البث بالنسبة ل "آبل" و "والت ديزني"، أقل مقارنة بقيمة الاشتراك الشهرى بخدمة "نيفليكس" التي تتكلف حوالي 12 دولار شهريًا.



وإلى جانب إعلان شركة "آبل" عن إطلاق خدمة البث "+Apple tv" الثلاثاء الماضي في مؤتمرها السنوى للمطورين، كشفت أيضًا عن 3 إصدارات جديدة من هواتف آيفون 11، وخدمة ألعاب جديدة "Apple Arcade".