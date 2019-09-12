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اقتصاد

كيلو الليمون بـ 11 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 12-9-2019

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:38 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019 بسوق العبور، حيث شهدت الأسواق المحلية، حالة من الاستقرار في أسعار السلع في الكثير من الأصناف.

وسجّل الليمون البلدي سعرًا يتراوح بين 5 و11 جنيهًا، وارتفعت أسعار كيلو الطماطم لتسجل 6.20 جنيه، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 4 جنيهات، والكوسة من 5 إلى 7 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 24 وـ30 جنيهًا، وكيلو الباذنجان الرومي بـ3 جنيهات، والباذنجان البلدي بـ3 جنيهات، والجزر بدون عروش بـ6 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 6 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 6 جنيهات، والخيار الصوب بـ8 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والبامية 20 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 12 جنيهًا، والقلقاس 7 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.


وعن أسعار الفاكهة اليوم ، وتراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، وكيلو التفاح المصري من 8 إلى 12 جنيها، والتين البرشومي بـ8 جنيهات، والجوافة من 4 لـ7 جنيهات، والخوخ المستورد سجل نحو 15 جنيها، والبلح زغلول من 5 لـ8 جنيهات، والبلح سلمى بـ12 جنيها، والبلح البارحى بـ18 جنيها.

وسجل سعر البرتقال الصيفي 9 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 8 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 7 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات، والرمان يتراوح سعرها ما بين 5 لـ8 جنيهات، ومانجو عويس من 15 لـ 21 جنيها، والمانجو نعومى بـ20 جنيها.

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