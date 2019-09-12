الملك سلمان يعلن موقفا حاسما من خطط نتنياهو لضم غور الأردن

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تأكيده، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية باطل ولاغ.



وأوضحت القناة أن اتصالًا هاتفيًا هامًا ومطولًا جرى بين الملك سلمان والرئيس الفلسطيني محمود عباس أشار خلاله الملك سلمان إلى البيان السعودي الهام الذي أكد أن ذلك يمثل خرقا وانتهاكا للقانون الدولي، وأن أي محاولة لفرض الأمر الواقع على حساب الشعب الفلسطيني ستكون مرفوضة.



وكان نتنياهو أعلن أن إسرائيل ستفرض سيطرتها على مستوطنات الضفة الغربية والمناطق الاستراتيجية وغور الأردن وشمال البحر الميت بمجرد إعلان الحكومة المقبلة.