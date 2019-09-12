كل ما تريد معرفته عن نتائج تنسيق الدبلومات الفنية ومدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا عام 2019.. وموعد وقواعد تقليل الاغتراب

ت عرف على قواعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية

زيادة أعداد طلاب الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات لـ 17 ألفًا بتنسيق 2019

التعليم العالي: 20215 بالدبلومات الفنية مرشحون لكليات جامعية بتنسيق 2019

وتبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2019 عن العام الماضي بنحو 17000 طالب وطالبة.





وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهولاء الطلاب لتسجيل رغباتهم، وكذلك المتخلفون يوم الجمعة الموافق 13/9/2019.





قواعد تقليل الاغتراب (التحويلات)

فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الأول – الثاني ) لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17/8/2019 حتى يوم السبت الموافق 31/8/2019.وتقدم إجمالى 197146 طالبا وطالبة علي موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين، كما بلغ عدد الطلاب المرشحين 191159 طالبا وطالبة، وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.وجاء عدد الطلاب المرشحين للشهادات الفنية للكليات الجامعية 20215، بينما المعاهد تابعة للوزارة 170944، ليصل الإجمالي إلى191159، كما استنفد 5987 طالبا وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارا من يوم السبت الموافق 14/9/2019 حتي يوم الاثنين الموافق 16/9/2019، ويأتي التحويل بين الكليات الجامعية عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:-- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.- لا توجد تحويلات ورقية.- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.- التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.- لا توجد تحويلات ورقية.- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة عبر هذا الرابط:في السياق ذاته، فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت للطلاب الناجحين من مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا لتسجيل رغباتهم للقبول فى الكليات والمعاهد لعام 2019.وبلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس النيل الدولية 70 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 371 طالبا وطالبة.والتزم المكتب عند ترشيح هؤلاء الطلاب بالنسب المقررة لتلك الشهادات وشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.ويمكن للطلاب الحصول على النتائج عبر هذا الرابط:وعن مرحلة تقليل الاغتراب، أكدت الوزارة أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) وفى حدود النسبة المقررة، وذلك وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن في الفترة من يوم الجمعة الموافق 13/9/2019 حتى يوم السبت الموافق 14 /9 /2019.