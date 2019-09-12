10 سلوكيات تستوجب أقسى عقوبة للمخالفين مواطنين أو وافدين في الكويت

حدد النائب الكويتي ماجد المطيري، عضو مجلس الأمة بالدولة الخليجية، 10 سلوكيات من شأنها أن تعرض من يقترفها سواء من المواطنين أو المقيمين من أي جنسية لأقسى عقوبة من قبل السلطات المختصة في الدولة.



وكان النائب الكويتي تقدم باقتراح قانون بشأن حماية الآداب العامة والعادات والتقاليد والموروثات السائدة في المجتمع الكويتي، موصيا بتأديب من يخالف نص القانون المقترح بما لا يقل عن 500 دينار غرامة وما لا يزيد على 1000 دينار.



وتشمل السلوكيات التي تضمنها القانون المقترح والتي تستوجب توقيع العقوبة على من يخالف، هي:



1- الألفاظ الخادشة للحياء والكرامة، وإطلاق عبارات عنصرية على الغير.

2 - التنقل بملابس داخلية (بيجامة النوم).

3 - الكتابة أو الرسم على جدران من دون تصريح رسمي.

4 - رفع صوت الموسيقى.

5 - استغلال الأطفال والنساء في أنشطة تسبب خطرًا.

6 - التعدي على حق الغير في الطوابير والخدمات.

7- تصوير الآخرين خفية بقصد السخرية والمقالب.

8- وضع ملصقات إعلانية على منازل وجدران.

9 - البصق وإلقاء بقايا الطعام والأدخنة من نوافذ السيارات.

10 - الظهور بزي يحمل صورًا أو عبارات مسيئة للذوق والآداب.

