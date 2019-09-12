ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم: لن نطبع كتب الثانوية العامة بداية من العام الدراسي المقبل

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:52 م
طلاب
طلاب
ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تدريب قرابة 100 ألف معلم خلال الفترة الماضية، وفقا للنظام الجديد، موضحة أن 86% منهم راضون عن ذلك التدريب، كما تم إجراء استبيان، واتضح أن هناك تحسنا فى مستوى الأطفال بالنظام الجديد.

وأعلنت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي، أن مستوى الأطفال الحقيقى وتأثير النظام وفلسفة النظام الجديد يظهر بعد عامين، حينما يصلوا إلى الصف الرابع الابتدائى، وكذلك مهارات الطلاب فى القراءة والكتابة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المناهج مبنية على المهارات، والطفل يشارك فى طريقة التعلم والتدريس فى الفصل، مؤكدة أن عدد الأطفال فى صفوف رياض الأطفال والأول والثانى الابتدائي يزيد عن 6 ملايين طالب، يستفيدون من النظام الجديد للتعليم.

واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم اكتمال تحميل المحتوى الرقمى فى جميع المواد للصف الاول الثانوي العام، على بنك المعرفة.

وكشفت الوزارة عن أن العام الدراسي الحالى سيكون "آخر سنة لطباعة كتب للمرحلة الثانوية العامة"، والعام المقبل لن يتم طباعة كتب ورقية، لان الطالب سيكون معه محتوى رقمى على التابلت.

وأشارت الوزارة إلى أنها تؤلف المناهج بالتنسيق مع المؤلفين، لافتة إلى أن محتوى كتب المناهج فى الصفين الاول والثانى الثانوى ستكون موجودة على محتوى بنك المعرفة، وتوضع فى آخر اسبوع من شهر سبتمبر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: الدولة قررت الاستثمار في بناء باقي مراحل النظام الجديد خلال 3 سنوات بدلا من 10

التعليم تعقد تدريبات لمعلمي الصفين الأول والثاني الثانوي ابتداء من 14 سبتمبر

التعليم: كتاب منفصل للرياضيات في 2 ابتدائي والباقة باللغة العربية

التعليم تكشف سبب تأخرها في عرض قانون نظام الثانوية المعدل على البرلمان

علمي وأدبي فقط .. إلغاء التشعيب لعلوم ورياضة بنظام الثانوية العامة الجديد

التعليم : التعريب مسموح به هذا العام فقط .. وحل مشاكل الامتحانات لطلاب المنازل والخدمات

ترشيحاتنا

أستأذنك رقم أخت خطيبتك.. صاحب محل موبايلات يقتل طالبا بالاسكندرية

مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك.. تعرف علي ترتيبات حفل قرعة الدوري الممتاز

مرتضى منصور: سأشتري قميص الأهلي لـ كهربا.. ومستعد للرحيل عن الزمالك

قمة كروية مبكرة.. جماهير الأهلي والزمالك يطلقون #الاسبوع_الرابع

مع سبق الإصرار.. أم تقتل فلذة كبدها بالوجبات السريعة

شاهد.. محمد رمضان عاريا.. وتعليقات صادمة من الجمهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية 200 عام من التاريخ في قصر محمد علي بشبرا الخيمة.. صور

شعلة نار وبدلة جريئة.. بيلا حديد بإطلالة جذابة

مكشوف الكتفين.. هند رضا في أحدث اطلالة لها