التعليم: لن نطبع كتب الثانوية العامة بداية من العام الدراسي المقبل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تدريب قرابة 100 ألف معلم خلال الفترة الماضية، وفقا للنظام الجديد، موضحة أن 86% منهم راضون عن ذلك التدريب، كما تم إجراء استبيان، واتضح أن هناك تحسنا فى مستوى الأطفال بالنظام الجديد.



وأعلنت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي، أن مستوى الأطفال الحقيقى وتأثير النظام وفلسفة النظام الجديد يظهر بعد عامين، حينما يصلوا إلى الصف الرابع الابتدائى، وكذلك مهارات الطلاب فى القراءة والكتابة.



وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المناهج مبنية على المهارات، والطفل يشارك فى طريقة التعلم والتدريس فى الفصل، مؤكدة أن عدد الأطفال فى صفوف رياض الأطفال والأول والثانى الابتدائي يزيد عن 6 ملايين طالب، يستفيدون من النظام الجديد للتعليم.



واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم اكتمال تحميل المحتوى الرقمى فى جميع المواد للصف الاول الثانوي العام، على بنك المعرفة.



وكشفت الوزارة عن أن العام الدراسي الحالى سيكون "آخر سنة لطباعة كتب للمرحلة الثانوية العامة"، والعام المقبل لن يتم طباعة كتب ورقية، لان الطالب سيكون معه محتوى رقمى على التابلت.



وأشارت الوزارة إلى أنها تؤلف المناهج بالتنسيق مع المؤلفين، لافتة إلى أن محتوى كتب المناهج فى الصفين الاول والثانى الثانوى ستكون موجودة على محتوى بنك المعرفة، وتوضع فى آخر اسبوع من شهر سبتمبر.