مزاد لبيع سيارات الحوادث سارية الترخيص.. تفاصيل

يحرص الكثيرون على المشاركة في المزادات العلنية في عالم السيارات، لما قد تمثله هذه المزادات من فرصة كبيرة لشراء سيارة مميزة بسعر مميز.لذا وخلال السطور التالية إليكم تفاصيل المزاد العلني والذي أعلنته شركة مصر للتأمين التكافلي لسيارات ملاكي حوادث سارية الترخيص تباع لوطات منفردة.وستكون المعاينة بمخزن شركة الأشراف شارع عمرو بن العاص المطبعة فيصل نزلة دائري حي الهرم وستكون جلسة المزاد يوم الأحد 22/9/2019الساعة 12 ظهرا بمقر نادي الاتحاد العام للكشافة بشارع الجلاء برمسيس.وتم تحديد جلسة المزاد في يومي 22 و23 سبتمبر، وتبلغ قيمة تأمين دخول المزاد 10000 جنيه يوم جلسة المزاد وكراسة الشروط ب 150 جنيها من مكتب الخبير المثمن مصطفي مختار حنفي في 9 شارع شريف وسط البلد.كما ستجري جلسة بيع أخري لنفس الشركة في يوم 23 سبتمبر ولكن في قاعة نادي نقابة المهندسين في الجيزة بينما تتواجد السيارات في مخزن شارع الليبيني بالجيزة لسيارات حوادث كذلك سارية الترخيص.وتشمل السيارات المعروضة للبيع :- رينو لوجان 2016 و2019 و2015- سوبارو- كيا سبورتاج 2015- شيفروليه أوبترا 2017 و2019- كيا سيراتو 2016- أوبل أسترا 2019- هيونداي IX35- بي ام دبليو 318 موديل 2018- فيات تيبو 2018- بي واي دي F3 موديل 2016- رينو سانديرو 2018.