محمد نور يحيي حفلا غنائيا في مهرجان "Egypt Eye On fashion" الاثنين المقبل

يحيي المطرب محمد نور حفلا غنائيا في مهرجان " Egypt Eye on fashion " في احدي الفنادق الكبري بمنطقة التجمع الخامس وذلك يوم الأثنين القادم الموافق ١٦ سبتمبر والذي يرأسه رجل الأعمال هاني هيبه .



يحتوي المهرجان علي عدة تكريمات لنجوم الوسط الفني لأفضل الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية علي مدار عام ٢٠١٩ بحضور نجوم الفن في مصر والوطن العربي.



يعتبر المهرجان من أهم المهرجانات في مصر والوطن العربي التي تهتم بأحدث صيحات الموضة في شكل وتصميمات الفساتين الشرقية وكل ما يخص المرأة العربية والتعرف علي ثقافات مصممي الأزياء في الجزائر والمغرب العربي وتبادل هذه الثقافات والاحتكاك العربي بين دول المغرب العربي .



ويضم المهرجان أهم مصممي الأزياء في مصر منهم الإعلامية ومصممه الازياء جينا سلطان ومحمد نور ومصممة الازياء السكندرانية المعروفة مي علام ومستشار اعلامي موسي صبري من مصر ومن الوطن العربي مصممة الازياء موهبة بولدروع وخالد السويفي وحياة مدني وحياة بلخاري وكريمة بكيري وحنان رافي ولطيفة بوزاعه ومن المقرر أن تذيع الحفلة الإعلامية هيا فياض والإعلامية فيروز نبيل .