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تعليم

بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:27 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر أن موعد بدء الدراسة بجميع الكليات للعام الجديد 2019-2020 سيكون يوم 21 سبتمبر المقبل.

وبلغت نسب القبول بكليات القمة الأدبي البنين كالآتي : كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر بالقاهرة دراسات إسلامية لغة ألمانية نسبة 88،73%، وقسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 86،98 %، وقسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية 84،60%، وقسم الدراسات الإسلامية بالفرنسية 83،81% .

أما كليات الأدبي البنات فنسب القبول بها كالآتي : دراسات إسلامية تفهنا الأشراف قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 93،17%، وكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 92،02 %، وكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 92،54 % ، وكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة قسم اللغة الألمانية 91،59%.

كما بلغت النسبة المئوية للقبول بكليات العلمي البنين كالآتي : طب بنين القاهرة 95،54%، وطب بنين دمياط 95،08%،وطب بنين أسيوط 94،77%، وطب اسنان بنين القاهرة 94،62%، وطب اسنان بنين أسيوط 94،31 %، وصيدلة بنين القاهرة 93،96 %، وصيدلة بنين اسيوط 93،23%، وهندسة بنين القاهرة 91،23%، وهندسة بنين قنا 90،77%.

أما نسب القبول بكليات العلمي البنات : طب بنات القاهرة 96،62%، وطب بنات دمياط 96،15%، وطب بنات أسيوط 95،69%، وطب اسنان بنات القاهرة 95،85%، وصيدلة بنات القاهرة 95،31%، وصيدلة بنات أسيوط 94،92%، وهندسة بنات القاهرة 93،23%، وكلية التمريض للبنات 92،46%.

بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر
بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر
بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر
بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر
بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر
بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر
بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر
بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر
بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر
بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر
بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر
بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر
بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر
بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر
بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر
بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر
بعد إعلان نتيجة التنسيق .. موعد بدء الدراسة فى جامعة الأزهر

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