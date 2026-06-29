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أبو العينين: الرؤية المالية للدولة انتقلت من “فكر الجباية" إلى استراتيجية تنمية الإيرادات عبر ناتج الاستثمارات الجديدة
أبو العينين: أقترح سن قوانين تحفيزية تشجع الشركات على إعادة ضخ الأرباح واستثمارها مجددًا في مشروعات قومية وإنتاجية
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين: الرؤية المالية للدولة انتقلت من “فكر الجباية" إلى استراتيجية تنمية الإيرادات عبر ناتج الاستثمارات الجديدة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، مشيدًا بالتحول النوعي في الرؤية المالية للدولة، والتي بدأت تنتقل من “فكر الجباية وفرض مزيد من الضرائب” إلى “فكر تنمية الإيرادات عبر ناتج الاستثمارات الجديدة”.

وثمّن أبو العينين، خلال كلمته بالجلسة العامة للنواب، حزمة السياسات الأخيرة التي قدمت إعفاءات وتسهيلات واضحة، ساعدت على تشجيع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيزه على الدخول بقوة في سوق الاستثمار والاندماج تحت مظلة المنظومة الرسمية للدولة ومصلحة الضرائب.

ووجّه النائب محمد أبو العينين ثلاث رسائل حاسمة للحكومة؛ موضحًا في رسالته الأولى أن قانون الضرائب الحالي مرّ على إصداره نحو 21 عامًا (منذ عام 2005)، وتعرّض لأكثر من 20 تعديلًا تشريعيًا، معقبًا: “أما آن الأوان أن نطرح قانونًا جديدًا بالكامل يُقدَّم للناس ويُسوَّق بفكر استثماري كبير يواكب العصر؟”.

وفي رسالته الثانية، شدد أبو العينين على أهمية صياغة سياسات استثمارية واضحة تستهدف الكيانات والشركات العالمية الكبرى لتوطين أعمالها في مصر، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للدولة بأن تصبح ضمن أفضل 30 اقتصادًا متقدمًا بحلول عام 2030.

وأضاف: “نريد المستثمر الذي يمتلك التكنولوجيا الحديثة، ويقدم صناعات المستقبل ذات القيمة المضافة العالية، والقدرة على بناء وتدريب الشباب المصري على مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم التقنية المتطورة.. هذا هو الاستثمار الحقيقي في البشر وفي البنية الفوقية”.

وطالب في هذا الصدد بضرورة التنسيق والتكامل الفوري بين وزير المالية ووزيري الاستثمار والصناعة لتحديد متطلبات ومقتضيات المرحلة المقبلة لبناء “مصر العظيمة الكبيرة”.

واختتم النائب محمد أبو العينين رسالته الثالثة بالمطالبة بسنّ قوانين وآليات تحفيزية ذكية ومبتكرة تشجع الشركات العالمية والمحلية التي تحقق أرباحًا داخل مصر على إعادة ضخ تلك الأرباح واستثمارها مجددًا في مشروعات قومية وإنتاجية جديدة، بدلًا من تحويلها للخارج، مستشهدًا بالتجارب الدولية الناجحة التي تعتمد على هذا النهج لتعظيم النمو الاقتصادي. 

محمد أبو العينين مجلس النواب الحكومة الضريبة على الدخل الجباية مشروعات استثمارية

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