الخيم المتنقلة تجوب بورسعيد لتسجيل المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، عن وجود خيم متنقلة في الأماكن الأكثر كثافة سكانية في محافظة بورسعيد، لضمان الوصول لأكبر عدد من المواطنين في المحافظة للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل, بما يساعد على الوصول لكل المنتفعين في المرحلة الأولى من المنظومة.



وأوضح السبكي أن اختيار أماكن الخيم المتنقلة يتم تحديدها من خلال عدة عوامل أبرزها التواصل مع المواطنين من خلال الصفحة الرسمية لمشروع التأمين الصحي الشامل عبر شبكة الفيس بوك والتي تعد الصفحة الرسمية للمشروع الوحيدة على شبكات التواصل الاجتماعي حتى الآن، والتي من خلالها يمكن الاطلاع على المعلومات والبيانات الرسمية, وكذلك التواصل مع المنظومة.



وأكد مدير مشروع التأمين الصحي الشامل أن الخيمة المتنقلة حاليا موجوده أمام قصر ثقافة بورسعيد بحي المناخ، والجدير بالذكر أن الخيمة المتنقلة الأولى كانت في منطقة الاستثمار لتيسير تسجيل العاملين بالمنطقة.



وأشار السبكي أنه حتى الآن تم الوصول لأكثر من ٣٢٠٠٠ ألف مواطن منذ بدء فاعليات التسجيل الميداني منذ أول أيام عيد الاضحى, وهو الرقم الذي من المتوقع أن يزداد بصورة كبيرة في الفترة القادمة, خاصة مع الجهود النوعية وغير التقليدية التي يتبعها فريق منظومة التأمين الصحي الشامل, للوصول للمنتفعين في المرحلة الأولى من المشروع.



وأكد السبكي أن هدف منظومة التأمين الصحي الشامل هو الوصول لكل المنتفعين وضمهم للمشروع بما يعمل على استفادتاهم من الخدمات الصحية المميزة التي يقدمها المشروع وفقا لرؤية القيادة السياسية التي وجهت بالعمل على ضمان توفير خدمات صحية ذات جودة ومعايير عالمية للمواطنين المصريين، مؤكدا أن الفترة القادمة ومع الانتقال للمراحل التالية في مشروع التأمين الصحي الشامل سيتم الإعلان عن عدد من المبادرات والفاعليات الجديدة وغير التقليدية التي تتلاءم مع طبيعة المنطقة الجغرافية التي يتم تطبيق مشروع التأمين الصحي بها, حيث أن كل محافظة لديها خصوصية ثقافية وديموغرافية تتطلب وجود مبادرات نوعيه تتفق مع تلك الخصوصية بما يضمن الوصول لكل المنتفعين في مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.