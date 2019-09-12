ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الخيم المتنقلة تجوب بورسعيد لتسجيل المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:31 م
الخيم المتنقلة تجوب
الخيم المتنقلة تجوب بورسعيد لتسجيل المواطنين
عبدالصمد ماهر
أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، عن وجود خيم متنقلة في الأماكن الأكثر كثافة سكانية في محافظة بورسعيد، لضمان الوصول لأكبر عدد من المواطنين في المحافظة للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل, بما يساعد على الوصول لكل المنتفعين في المرحلة الأولى من المنظومة.

وأوضح السبكي أن اختيار أماكن الخيم المتنقلة يتم تحديدها من خلال عدة عوامل أبرزها التواصل مع المواطنين من خلال الصفحة الرسمية لمشروع التأمين الصحي الشامل عبر شبكة الفيس بوك والتي تعد الصفحة الرسمية للمشروع الوحيدة على شبكات التواصل الاجتماعي حتى الآن، والتي من خلالها يمكن الاطلاع على المعلومات والبيانات الرسمية, وكذلك التواصل مع المنظومة.

وأكد مدير مشروع التأمين الصحي الشامل أن الخيمة المتنقلة حاليا موجوده أمام قصر ثقافة بورسعيد بحي المناخ، والجدير بالذكر أن الخيمة المتنقلة الأولى كانت في منطقة الاستثمار لتيسير تسجيل العاملين بالمنطقة.

وأشار السبكي أنه حتى الآن تم الوصول لأكثر من ٣٢٠٠٠ ألف مواطن منذ بدء فاعليات التسجيل الميداني منذ أول أيام عيد الاضحى, وهو الرقم الذي من المتوقع أن يزداد بصورة كبيرة في الفترة القادمة, خاصة مع الجهود النوعية وغير التقليدية التي يتبعها فريق منظومة التأمين الصحي الشامل, للوصول للمنتفعين في المرحلة الأولى من المشروع.

وأكد السبكي أن هدف منظومة التأمين الصحي الشامل هو الوصول لكل المنتفعين وضمهم للمشروع بما يعمل على استفادتاهم من الخدمات الصحية المميزة التي يقدمها المشروع وفقا لرؤية القيادة السياسية التي وجهت بالعمل على ضمان توفير خدمات صحية ذات جودة ومعايير عالمية للمواطنين المصريين، مؤكدا أن الفترة القادمة ومع الانتقال للمراحل التالية في مشروع التأمين الصحي الشامل سيتم الإعلان عن عدد من المبادرات والفاعليات الجديدة وغير التقليدية التي تتلاءم مع طبيعة المنطقة الجغرافية التي يتم تطبيق مشروع التأمين الصحي بها, حيث أن كل محافظة لديها خصوصية ثقافية وديموغرافية تتطلب وجود مبادرات نوعيه تتفق مع تلك الخصوصية بما يضمن الوصول لكل المنتفعين في مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تدريب أطباء التأمين الصحي بالإسماعيلية في إنجلترا استعدادا لتطبيق المنظومة

السبكى: فتح 68 ألف ملف ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

محافظ بورسعيد يشيد بالإقبال على الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل

بصمة تسجل في التاريخ.. وفد من البنك الدولي يشيد بمشروع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

الحلم الصحي في شهره الأول..التأمين الصحي الشامل انطلق تجريبيا في بورسعيد ب 22وحدة صحية و 1461 عملية جراحية

المدير التنفيذي للتأمين الصحي يشيد بإقبال المواطنين على التسجيل بالمنظومة

ترشيحاتنا

شاهد.. دخول اسطوري لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي في قاعة حفل الزفاف

كواليس تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة الأولى بالدوري

إصابة رئيس محكمة في انقلاب سيارة على صحراوي بني سويف

شاهد.. رانيا يوسف برفقة احمد السقا في صالة الجيم

بـ فستان ابيض قصير.. هنا شيحة بإطلالة جذابة من حفل زفاف احمد فهمى

فتاة تركية تحاول التشهير باللاعب الدولي محمد النني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الخميسي بصحبة ساندي ورانيا يوسف

بـ ميك اب أورانج.. اسما شريف منير بـ لوك جديد

سيرين عبد النور تنشر صورة لها مع ابنتها بإطلالة باربي