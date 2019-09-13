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بين الناس

أب يناشد وزارة الصحة: ابنى يحتاج جراحة دقيقة فى العامود الفقري.. صور

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:47 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشد المواطن أحمد فهمي، أهالى قرية كتامنة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة لنجدة ابنه يس الذى يحتاج لجراحة دقيقة فى العامود الفقرى.

وقال فى رسالته: "ابنى يس يبلغ من العمر 13 عاما عنده ورم على الحبل الشوكي وهو ورم حميد لكن الدكاترة مش قادرين يشيلوه وخايفين يتعاملوا مع الحالة".

وأكمل الأب: ابنى دخل مستشفى جامعة المنصورة في يناير 2019 لإجراء جراحة لتركيب فقرات صناعية بسبب تأكل في فقرات الرقبة وبعد إجراء العملية تبين وجود ورم علي الحبل الشوكي، ما أدي بعد فترة الي شلل رباعي وتوجهنا به لمستشفي المنيل التخصصي بالقاهرة أجرى بها عملية أخرى لاستئصال جزء من الورم ولم تتحسن الحالة بل بالعكس ساءت الحالة وظل بالمستشفى 4 أشهر و10 أيام وبعدها نصح الأطباء والده بأخذ الطفل إلى منزله لأن الطفل يحتاج إلى جراحة بالخارج نظرا لعدم توفر الإمكانيات بمصر لإجراء مثل هذه الجراحة الخطيرة ونظرا لتدهور الحالة يوم بعد يوم ولسوء نفسية الطفل بسبب نومه على السرير هذه الفترة بعدما كان يتحرك.

ويناشد والد الطفل يس المسئولين بالعمل على مساعدة الأسرة لإنقاذ طفلها وإعادة الأمل إليهم مرة أخرى وإجراء العملية فى أسرع وقت ممكن.

للتواصل مع الحالة : 01019554429

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