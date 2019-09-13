تصريحات تشاؤمية لـ مؤمن زكريا بشأن إصابته وغيابه عن الأهلي.. اقرأ التفاصيل

مؤمن زكريا يكشف حقيقة اعتزاله

.. ويكشف عن رسالة خاصة لـ الخطيب

.. ويتحدث عن علاقته بـ شيكابالا

ويصرح: فايلر لا يعرف بوجودي داخل الفريق حتى اللحظة







عقب غياب دام لـ أكثر من 6 أشهر حرص مؤمن زكريا نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي على كشف عدد من الحقائق لجماهير الفريق بشان أسباب غيابه وموعد عودته للملاعب



قال مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إصابته "نفسية"، وهي السبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات.



وأضاف مؤمن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر، إنه بعد الإصابة وابتعاده لمدة وصلت لـ6 أشهر، ومرض والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد.



وأوضح أنه سيسافر ألمانيا للعلاج، لمعرفة إصابته تحديدًا ومدة العلاج، مضيفا: " لا أتدرب، 6 شهور مرت عليّ من الضغط" ، إصابتي في الركبة ولكني لا أعلم ما هي الإصابة.. الأشعة لم تُظهر شيئا ولكني أشعر بوجع".



كشف مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رسالة خاصة أرسلها لمحمود الخطيب رئيس النادي في أكتوبر 2018 وتم الاستجابة بشكل فوري لطلبه.



وكشف مؤمن زكريا عن رسالة نصية عبر هاتفه للخطيب أبلغه فيها بأنه لا يشترط على تجديد تعاقده مع الأهلي وأن كل ما يشاع حوله غير صحيح على الإطلاق وهو فقط يطلب مستحقاته المتأخرة ومكافأة الدوري.



وأشار إلى أن الخطيب تواصل معه فورا ليقوم بتجديد تعاقده في اليوم التالي مباشرة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.



وتابع في تصريحاته بأن دعم الخطيب هو من سيدفعه للعودة بعد تأكيده بأن الفريق ينتظره "بعد شهر بعد ستة بعد سنة انت ابن الأهلي".



كما أكد مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق لا يعرف بوجود لاعب اسمه مؤمن زكريا داخل صفوف الفريق حتى هذه اللحظة.



وأضاف أن لديه إصرارا قويا للعودة لصفوف الفريق مرة أخرى عقب انتهاء رحلته العلاجية بألمانيا، مشددا أن هدفه الأساسي هو إسعاد جماهير الأهلي التي ساندته ودعمته كثيرا.



وتابع أنه يرغب في العودة لحصد البطولات مع الفريق وإحراز العديد من الأهداف.



وأكمل مؤمن أنه سيسافر يوم 20 سبتمبر المقبل إلي ألمانيا لمعرفة تفاصيل إصابته وموعد عودته للملاعب مرة أخرى مشددا أنه منذ 6 أشهر لم يخض أي مران للفريق.



وأكد مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك على تواصل دائم معه وتحدث معه عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر وهنأه بالتتويج.



وأضاف أن شيكابالا يرتبط بعلاقة خاصة مع جماهير الفريق ويعتبر معشوقها الأول، مشددا أنه لا يعلم ما حدث تحديدا خلال احتفال اللاعب مع الجماهير بالتتويج بالكأس.



وتابع أن شيكابالا من أمهر لاعبي الدوري الممتاز بالإضافة لأخلاقه الرائعة.



وقال إن شيكابالا دائم السؤال عنه هو وعماد متعب نجم الأهلي السابق وأحمد فتحي وعمرو السولية نجما الفريق.



وعن مستقبله بالقلعة الحمراء أكد مؤمن زكريا نجم الفريق أنه لا يفكر مطلقا في الاعتزال، حيث إنه يرغب في العودة لصفوف الفريق والتتويج بالعديد من البطولات، خاصة عقب إصابته منذ 6 أشهر.



وقال زكريا إنه خلال الفترة الحالية لاعب حر، حيث أنه غير مقيد بقائمة الأهلي على الرغم من تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات مقبلة، مشددا أنه لا يفكر في الرحيل عن الفريق ويرغب في إنهاء مسيرته الكروية في النادي الأهلي.



وأشار أنه عقب عودته من ألمانيا والتعافي من الإصابة سيخوض المباريات وكأنه موسمه الأول في النادي.



أما عن مباراة السوبر المحلي يوم 20 سبتمبر بين الأهلي والزمالك فأكد مؤمن زكريا أنها ستكون صعبة ومن الصعب توقع نتيجتها، مشددا أن الزمالك فريق قوي ومميز طوال الوقت.