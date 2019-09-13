الجيش الليبي يدمر طائرات تركية في طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، تدمير حشود عسكرية لميليشيات طرابلس في منطقة بونجيم، بالإضافة إلى تدميرطائرات تركية مسيرة.



وقال الجيش الوطني الليبي إن سلاح الجو الليبي دمر حشودا عسكرية لمليشيات طرابلس تتألف من 15 آلية مسلحة في منطقة بونجيم، كما تم تدمير 3 طائرات تركية مسيرة وتدمير ثكنات الطائرات التركية في الكلية الجوية بمصراتة".



ولفت بيان للإعلام الحربي التابع للجيش الليبي أن سلاح الجو يسيطر بالكامل على منطقة العمليات، مشيرا إلى أن أي تجمع أو تحرك مسلح يعتبر هدفا مشروعا لسلاح الجو.



وأعلن الجيش الليبي في وقت سابق أن قواته الجوية باشرت تنفيذ ضربات جوية مركزة ودقيقة، استهدفت مواقع جديدة تابعة للميليشيات المتطرفة في ضواحي العاصمة طرابلس.



وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قد أعلن في وقت سابق تمكن قوات الجيش من صد هجوم مدعوم بطائرات تركية مسيرة، نفذته ميليشيات طرابلس في محيط العاصمة طرابلس.



وأشار المسماري إلى أن الأتراك باتوا مشاركون بشكل مباشر في العمليات العسكرية بطرابلس، ولذلك قام الجيش الليبي بقصفهم بشكل مباشر"، مشيرا إلى أن هناك "معركة مفتوحة بين الجيش الوطني الليبي والأتراك" في العاصمة الليبية.