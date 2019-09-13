التعليم تنفي توقف الوزارة عن بناء المدارس لوجود أزمة مالية بها

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام وزارة التربية والتعليم التوقف عن بناء المدارس لوجود أزمة مالية بالوزارة.



وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول توقفها عن بناء المدارس لوجود أزمة مالية بها، مُوضحةً استمرار الوزارة في بناء المدارس، ومن المُقرر افتتاح وتشغيل11 مدرسة حكومية دولية، بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، كما تستهدف الوزارة افتتاح 5 مدارس مصرية يابانية جديدة في العام الدراسي الحالي 2019-2020، ليصل عدد المدارس التي سيتم تشغيلها هذا العام إلى 40 مدرسة مصرية يابانية في23 محافظة، مُشددةً على أن الموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم قبل الجامعي، حيث بلغت حوالي 134.8 مليار جنيه.



وأوضحت الوزارة، أنه تم تنفيذ وتسليم نحو "807" مشروعًا بإجمالي عدد" 13193" فصلًا خلال العام المالي السابق وحتى تاريخه، وجارِ العمل حاليًا بعدد "1047" مشروعًا بإجمالي"16805"فصلًا، وكذلك تم الطرح وجارِ الإسناد لعدد"537"مشروعًا بإجمالي"8634" فصلًا، لافتةً إلى أنه يتم حاليًا التجهيز لطرح مشروعات بإجمالي عدد "8000" فصل آخر، وذلك في ضوء توفير دعم إضافي للهيئة العامة للأبنية التعليمية.



وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني يحتل مساحة كبيرة ضمن محور الأهداف الاجتماعية في الاستراتيجية المستقبلية "رؤية مصر 2030"، والتي تستهدف تأهيل طلاب التعليم الفني، وأصحاب الأعمال، وذلك في إطار إيمان الوزارة بأهمية التعليم الفني، كأحد أهم آليات الدولة في مواجهة البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.



وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏ أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (27963273/02).

